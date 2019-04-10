В Смолевичском районе обрушился фронтон трехквартирного дома

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Слобода Смолевичского района произошло обрушение участка кирпичного фронтона жилого дома, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Соответствующее сообщение поступило в центр оперативного управления Смолевичского подразделения МЧС утром 9 апреля. К месту вызова были направлены подразделения МЧС, бригада скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что обрушился участок фронтона жилого дома на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Работники МЧС провели работы по демонтажу стены, чтобы избежать возможного обрушения и травмирования людей.

Трехквартирный дом 1984 года постройки находится на балансе Смолевичского ЖКХ и используется в качестве жилья коммерческого найма. Дом признан непригодным для проживания. Было принято решение о расселении жильцов в арендное жилье в Смолевичах.-0-