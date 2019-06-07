7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе пассажир на ходу выпрыгнул из скрывавшейся от погони ГАИ машины. Водитель был пьян, его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Выбравшись через боковое окно легковушки, мужчина попытался сбежать, но был задержан. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Погоня в стиле экшн-фильмов произошла 6 июня около 14.00. Сотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД обратили внимание на Volkswagen Golf красного цвета, у которого не было переднего крыла. Водитель на требования ГАИ остановиться не отреагировал и продолжил движение, резко увеличивая скорость. Началось преследование. На полевой дороге из машины на ходу выпрыгнул пассажир. Затем Volkswagen остановился, и с переднего сиденья выбрался второй. Этим воспользовался старший госавтоинспектор Дмитрий Городко. Он попытался вытащить ключи из замка зажигания. Но водитель продолжил движение, сбросив сотрудника ГАИ.

"Наряд ДПС продолжил преследование. Примерно через километр водитель съехал в правый кювет. После чего выбрался из машины через открытое окно и попытался скрыться от правоохранителей. Но был задержан", - рассказали в УВД.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 26-летний житель деревни Заречье. Его уже задерживали с погоней 28 мая, тогда он тоже был пьян - 1,5 промилле. В этот раз медосвидетельствование выявило у него 2,1 промилле.

Прав у мужчины никогда не было. Между тем за нетрезвое вождение он задерживался еще в 2014 году и был тогда привлечен к административной ответственности по ст.18.16 КоАП. "За оказание сопротивления сотрудникам ГАИ горе-автолюбитель отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. За эту поездку на него составили пять протоколов (в дополнение к шести за погоню 28 мая). Машину друга конфискуют, а за повторное пьяное вождение в течение года водителю грозит уголовная ответственность (ст.317-1 УК)", - отметили в УВД.-0-