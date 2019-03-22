В Смолевичском районе пьяный водитель незаконно перевозил более 20 т металлолома

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе пьяный водитель незаконно перевозил 20 т металлолома. Сотрудники ОБЭП и ОГАИ Смолевичского РОВД задержали мужчину вблизи деревни Мостище. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники милиции установили, что водитель перевозил на грузовике более 20 т лома и отходов черных металлов на общую сумму, превышающую Br2 тыс. При этом документы на груз у мужчины отсутствовали

Ко всему водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. "Лом и отходы черных металлов изъяты и сданы на хранение на "Белвтормет", проводится расследование", - отметили в УВД.-0-