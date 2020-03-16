В Смолевичском районе подросток ушел из школы и пропал

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичским РОВД разыскивается без вести пропавший 14-летний Кирилл Конецкий, проживающий в поселке Октябрьский Смолевичского района Минской области, который 13 марта в 8.20 ушел из Плисской средней школы в неизвестном направлении и о его местонахождении ничего не известно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Кирилл Конецкий. Фото УВД Минского облисполкома

Его приметы: на вид 13-15 лет, рост около 172 см, средней полноты, волосы прямые светло-русые коротко стриженые, глаза карие. Был одет: шапка черная вязаная, куртка черная удлиненная, брюки синие, туфли черные.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07, 8 (033) 392-32-57 (вайбер, телеграмм) либо 102.-0-