В Смолевичском районе спасатели вытащили из воды тонущую косулю

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе спасатели оказали помощь провалившейся под лед косуле, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 10.24 поступило сообщение о провалившейся под лед косуле на водоеме вблизи деревни Каменка. По прибытии к месту вызова спасатели на расстоянии около 70 м от берега обнаружили животное, которое не могло самостоятельно выбраться на берег.

Работники МЧС с помощью спасательной доски и веревки вытащили косулю из воды и передали работникам Смолевичской районной ветеринарной станции. После осмотра животное отправили отогреваться, а потом вернут в естественную среду обитания.-0-