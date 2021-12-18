В Смолевичском районе столкнулись два грузовика, одного из водителей пришлось деблокировать

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
17 декабря в 12.31 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовых автомобилей возле деревни Заречье. "В результате столкновения опрокинулась "Газель", в кабине оказался зажат водитель: ноги и тело мужчины были прижаты рулевой колонкой. Он находился в сознании. Чтобы исключить возгорание топлива, мы подали ствол СВП и приступили к аварийно-спасательным работам, - рассказали спасатели. - Развернув гидравлическую станцию, обрезали две стойки и с помощью гидравлического домкрата отжали водительское сидение, тем самым освободив пострадавшего".
Водитель "Газели", гражданин Российской Федерации, госпитализирован.-0-