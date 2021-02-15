15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе столкнулись две легковушки - понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.58 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Черница Смолевичского района. Требовалась помощь в деблокировке водителя.

"Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet Niva и Land Rover. Одна из машин находилась в кювете. Водитель автомобиля был зажат", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя. Мужчину с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи доставили в больницу. Водитель легкового автомобиля Land Rover не пострадала.-0-

Фото Минского областного управления МЧС