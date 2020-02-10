В Смолевичском районе женщина умерла после избиения сожителем

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства, повлекшие смерть женщины в Смолевичском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Ночью 9 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в поселке Зеленый Бор медработниками констатирована смерть 31-летней женщины. "Установлено, что накануне вечером между сожителями произошел конфликт из-за денег. 40-летний мужчина разозлился из-за того, что женщина без спроса взяла деньги и потратила их на покупку спиртного и духов. В результате ссоры он нанес ей удары кулаками по различным частям тела, а спустя несколько часов обнаружил ее без признаков жизни, о чем сообщил в скорую помощь", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти и иных обстоятельств произошедшего. Окончательная квалификация действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-