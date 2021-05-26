В Сморгони легковушка сбила выходящего из другой машины водителя

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони в аварии водитель легковушки пострадал, когда попытался выйти из машины. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел днем 25 мая в одном из дворов на ул.Дерюги. "Мицубиси", которая двигалась задним ходом, столкнулась со "Шкодой". Водитель "Шкоды" в этот момент как раз пытался выйти из салона. Удар пришелся в водительскую дверь. После аварии у мужчины диагностировали перелом голени.

По факту произошедшего проводится проверка.-0-