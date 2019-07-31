31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 29 июля мужчина пришел на стоянку такси по улице Гагарина, достал предмет, схожий с пистолетом, и сказал водителям и прохожим, что начнет стрелять. Те, укрываясь за машинами, сообщили о происходящем в милицию.

Выбывшие на место правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Оказалось, что он размахивал не огнестрельным оружием, а пневматическим пистолетом. Неадекватное поведение спровоцировал алкоголь.-0-