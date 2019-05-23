В Сморгони погиб техник-механик одного из ИП

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони следователи выясняют обстоятельства гибели работника одного из иностранных предприятий. Информация об этом размещена на Telegram-канале Следственного комитета.

Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение, что на работе погиб 22-летний техник-механик иностранного предприятия. Следователи, а также специалисты Госкомитета судебных экспертиз и Гродненского областного департамента государственной инспекции труда осматривают место происшествия. Опрашиваются очевидцы случившегося.

Проводится проверка, устанавливаются причины ЧП.-0-