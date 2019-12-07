7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони при пожаре в пятиквартирном жилом доме погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
ЧП произошло в двухкомнатной квартире одноэтажного пятиквартирного жилого дома по улице Якуба Коласа. Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня в 00.39. "В горевшей комнате обнаружен погибшим хозяин квартиры 1948 года рождения. С термическими ожогами 2-3-й степени госпитализирован находящийся в гостях мужчина 1971 года рождения", - рассказали в МЧС.
В результате пожара уничтожено имущество квартиры. Причина инцидента устанавливается.
Еще один трагический случай произошел в деревне Лозовка Островецкого района. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 6 декабря в 14.08. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в жилой комнате на полу в бессознательном состоянии дочь хозяйки дома 1982 года рождения. "В 14.47 работники скорой медицинской помощи констатировали смерть", - рассказали в МЧС.
В результате возгорания уничтожена кровля, частично перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара также устанавливается.-0-