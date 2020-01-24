В Сморгони пропала 15-летняя школьница

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавшая школьница из Сморгони Гродненской области. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Милиция разыскивает 15-летнюю Снежану Дмитриевну Шукелович. Девочка проживает в многодетной семье.

"Вчера, 23 января, около 8.00 она вышла из дома в школу, но так и не дошла до нее. Местонахождение подростка неизвестно", - проинформировала Ольга Чемоданова.

На вид девочке 15 лет, рост 165 см, средней полноты, лицо овальное, нос вогнутый, волосы светло-русые. Была одета в темно-зеленую демисезонную куртку, черную байку, синие джинсы, белые кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак. Ранее из дома неоднократно уходила.

О местонахождении несовершеннолетней можно сообщить по телефонам 8 (029) 281-69-69, 8 (029) 786-67-42 или 102.-0-

Фото МВД