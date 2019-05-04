В Сморгони ребенок выбежал под колеса легковушки

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони легковушка сбила первоклассника, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 3 мая на улице Комсомольской. Водитель "Опеля" двигался в сторону улицы Тракторной и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

"По предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу из-за стоящих автомобилей слева по ходу движения автомобиля. Водитель избежать наезда не сумел", - рассказали в ГАИ региона.

Первоклассник одной из школ доставлен в травматологическое отделение районной больницы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома