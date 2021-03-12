В Сморгонском районе легковушка съехала в кювет - водитель в реанимации

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе легковушка съехала в кювет, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

11 марта около 17.40 на автодороге Молодечно - Сморгонь "Фольксваген Шаран" оказался в кювете. "Установлено, что 62-летний водитель на прямом участке дороги вблизи деревни Ореховка не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

Водителя с политравмой госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Причины и иные обстоятельства произошедшего установит проверка.-0-