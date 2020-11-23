В Сморгонском районе мужчина угрожал отцу вилам, а потом угнал семейный мотоблок

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе пьяный мужчина угрожал отцу вилам, а потом угнал семейный мотоблок, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Покататься на мотоблоке 34-летний мужчина решил после употребления спиртного. В гараже, где стояла техника, отец попробовал остановить пьяного сына. Но он схватил вилы и потребовал у отца не вмешиваться.

"Как только пьяный водитель выехал со двора, его отец обратился в милицию. К счастью, никто не пострадал. Проблем себе нажил лишь водитель - придется отвечать за пьяную езду и угон мотоблока", - рассказали в милиции.

Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.-0-