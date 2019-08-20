В Сморгонском районе на пожаре погиб 59-летний мужчина

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/ На пожаре в частном доме в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Щепаны поступило около 17 часов 19 августа от фельдшера скорой помощи. "Прибыв к месту вызова, подразделения МЧС увидели незначительное задымление в доме. Возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей", - рассказали в областном управлении МЧС.

Выяснилось, что в гости к хозяину дома приехали знакомые. В кухне на полу они обнаружили его тело. Рядом с ним тлело ковровое покрытие, горел пол. Гости залили возгорание водой и вызвали помощь.

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожность при курении. Известно, что мужчина проживал один. Со слов соседей, иногда злоупотреблял спиртными напитками.-0-