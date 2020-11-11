В Сморгонском районе спасатели освободили застрявшего в моторном отсеке машины котенка

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе спасли застрявшего в машине котенка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 17.00 10 ноября в районную службу 101 обратилась местная жительница. Под капот ее автомобиля забрался котенок - он нуждался в помощи.

"По словам автовладелицы, она услышала в салоне машины жалобный писк и мяуканье. Выяснилось, что несчастное животное застряло между ремнями в моторном отсеке. Самостоятельно помочь бедолаге у женщины и ее родных не получалось", - рассказали в МЧС.

На место выехали спасатели. Бойцам МЧС пришлось немало потрудиться, чтобы провести спасательную операцию и не навредить ни животному, ни автомобилю.

Ветеринар осмотрел спасенного. С котенком все в порядке, жить он будет в семье автовладелицы.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС