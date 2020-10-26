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26 октября 2020, 11:38

В Сморгонском районе спасатели вынесли женщину из горящего дома

Фото МЧС
Фото МЧС

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сморгонские спасатели вынесли пенсионерку из горящего дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 23 октября сморгонским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Сукневичи. Сельчане обратили внимание на пламя и сообщили о ЧП по телефону 101.

"К месту пожара были направлены расчеты спасателей, а также специалисты других экстренных служб. В доме было плотное задымление. В комнате в кресле бойцы МЧС обнаружили хозяйку 1954 года рождения. Они вынесли женщину на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС.

С отравлением продуктами горения пенсионерка госпитализирована.

На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. Огнем повреждены стена в кухне и перекрытие. Среди рассматриваемых версий причины пожара - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.-0-

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