31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе участковый спас на пожаре мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня в адрес участкового инспектора Сморгонского РОВД капитана милиции Александра Счастного поступило благодарственное письмо из районного отдела по чрезвычайным ситуациям. 29 июля милиционер спас жизнь человеку на пожаре.

В тот день участковый находился на обслуживаемом административном участке в деревне Залесье Сморгонского района. Ему поступил звонок о пожаре жилого дома. Сотрудник милиции немедленно отправился на место происшествия. Из окна дома шел густой дым. Участковый закрыл мокрой тряпкой нос и рот и вошел в дом. Дым окутал все комнаты. В одной из них милиционер нашел мужчину без сознания. Милиционер вынес его на улицу и оказал необходимую первую помощь. К приезду медиков мужчина 1991 года рождения пришел в себя.

Вскоре выяснилась и причина произошедшего. Мужчина затопил печь, но полностью не открыл заслонку дымохода, а спустя несколько минут потерял сознание из-за накопившегося угарного газа.-0-