9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка: она пыталась спасти подругу. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, сегодня днем две девочки 10 и 13 лет отправились к водоему возле деревни Осиновка Сморгонского района. Никого из взрослых они не предупредили.

13-летняя девочка зашла в водоем по бетонным плитам, поскользнулась и упала в воду. Она не умела плавать, и ей на помощь поспешила 10-летняя девочка, которая умела плавать и уже находилась в воде. Младшая девочка утонула, пытаясь спасти подругу.

Спасатели извлекли тело ребенка. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев.

Проводится проверка.-0-