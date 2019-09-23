В Сморгонском районе женщина избила сожителя: мужчина в коме

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе женщина избила сожителя, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В районную больницу в Сморгони доставили мужчину 1977 года рождения без сознания. Пострадавший в коме. Медики о возможном криминальном характере травм сообщили в милицию.

Первоначально сожительница мужчины рассказала, что плохо ему стало после возвращения накануне с пьянки. "Однако выяснилось, что они вместе употребляли спиртное в гостях у знакомых. На обратном пути возникла ссора. Женщина повалила на землю сожителя и несколько раз ударила его ногой по голове", - рассказали в милиции. Мужчина сам добрался до дома, но на следующий день его состояние ухудшилось.

Сейчас по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения" возбуждено уголовное дело.-0-