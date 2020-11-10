В Солигорске будут судить мужчину за оскорбительный комментарий в отношении сотрудника ОВД

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
Обвиняемый 21 июня со своего мобильного телефона в разделе "Новости" одной из соцсетей разместил общедоступный для просмотра комментарий оскорбительного содержания в отношении сотрудника Солигорского РОВД, который просмотрели не менее 20 пользователей.
Обвиняемый раскаялся в содеянном и признал свою вину в полном объеме.
При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с правовой квалификацией действий мужчины по ст.369 УК.-0-