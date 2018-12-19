В Солигорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 15 человек

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за пожара в девятиэтажном жилом доме по ул. Гуляева эвакуировали 15 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже поступило спасателям 18 декабря в 6.56. Работники МЧС спасли хозяйку квартиры и ее мужа, которые с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" были госпитализированы. Из квартир подъезда эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей.
Причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.42 BYN
|2.425 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.128 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.165 BYN
|3.18 BYN