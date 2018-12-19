В Солигорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 15 человек

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за пожара в девятиэтажном жилом доме по ул. Гуляева эвакуировали 15 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже поступило спасателям 18 декабря в 6.56. Работники МЧС спасли хозяйку квартиры и ее мужа, которые с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" были госпитализированы. Из квартир подъезда эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей.

Причина пожара устанавливается.-0-