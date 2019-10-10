В Солигорске изъята партия особо опасного психотропа

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД задержали мужчину, который делал тайник с психотропом на одной из улиц районного центра. Правоохранители изъяли у него партию альфа-PVP. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД Петр Картаков, задержанный 46-летний солигорчанин являлся так называемым закладчиком, который сбывал наркотики бесконтактным способом. Он расфасовывал их на дозы прятал в различных частях Солигорска. "При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли свертки с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общей массой более 100 г", - проинформировал Петр Картаков.
Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).-0-