19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске мальчик провалился под лед, его спас прохожий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 18 февраля в 16.53 поступило сообщение о том, что на Солигорском водохранилище под лет провалились дети. Оказалось, что двое пятиклассников играли на льду и провалились. Один из мальчиков выбрался самостоятельно.

До прибытия подразделений МЧС очевидец увидел тонущего мальчика в 20 м от берега, подполз к нему и протянул палку. Ребенок ухватился и выбрался из полыньи.

Оба мальчика осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. С диагнозом "общее переохлаждение" дети доставлены в приемное отделение больницы.-0-