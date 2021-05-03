В Солигорске мужчина получил 2 года ограничения свободы за оскорбление милиционера в соцсети

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Солигорске приговорил 34-летнего мужчину к 2 годам ограничения свободы за оскорбление сотрудника милиции в соцсети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что обвиняемый, будучи нетрезвым, 6 октября 2020 года около 16.30 со своего стационарного компьютера разместил на общедоступной персональной странице чужого аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" оскорбительный комментарий в отношении сотрудника Солигорского РОВД. В нем обвиняемый с использованием ненормативной лексики дал оценку личности милиционера и его работе.

В суде мужчина свою вину не признал. Он отметил, что не помнит тех событий, поскольку был пьян.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Солигорского района признал фигуранта виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Наказание в виде 2 лет ограничения свободы он будет отбывать в исправительном учреждении открытого типа.

По правилам ст.46-1 УК суд применил специальную конфискацию к средству совершения преступления - в доход государства безвозмездно изъят компьютер обвиняемого.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано Br2 тыс. в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-