В Солигорске мужчина угнал катафалк

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске возбуждено уголовное дело по факту угона катафалка, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В пятницу, 23 апреля, в Солигорский РОВД поступило сообщение, что с неохраняемой автомобильной стоянки, расположенной перед зданием гипермаркета, похищен фургон "Фольксваген" ритуальной службы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители быстро вышли на подозреваемого - им оказался 41-летний неработающий местный житель", - рассказали в УВД.

Солигорчанин был задержан в тот же день на границе Житковичского района, позже в лесном массиве при въезде в Микашевичи обнаружен и транспорт. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и фургон угнал для поездки с товарищем в гости. Подозреваемый не работал в фирме, которой принадлежал катафалк, однако неоднократно оказывал им помощь.

Угонщик задержан и водворен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон) УК. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания в виде исправительных работ и ограничения свободы.-0-