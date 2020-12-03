3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске нетрезвый мужчина с ножом приставал к прохожим, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Солигорский РОВД поступило тревожное сообщение: нетрезвый мужчина с ножом пристает к гражданам. Сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место и задержали нарушителя. Установлено, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина был сильно пьян, вел себя неадекватно.

"От гражданина исходил резкий запах алкоголя, он шатался из стороны в сторону, его речь была нарушена. В связи с этим было принято решение о задержании, так как в его действиях были явные признаки правонарушения, предусмотренного ст.17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) КоАП. С сотрудниками милиции мужчина вел себя агрессивно, оказывал неповиновение, в связи с чем в его отношении после неоднократных предупреждений была применена сила", - пояснили в оперативно-дежурной службе Солигорского РОВД.

Составлены протоколы по ст.17.3 и ст.23.4 КоАП - за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. По факту произошедшего проводится проверка.

"Протрезвев, солигорчанин пояснил правоохранителям, что употреблял спиртное дома. Выйдя на улицу, посетил столовую, а затем решил зайти в кафе. Так как был сильно пьян, заблудился, и стал спрашивать дорогу у прохожих. Наличие с собой ножа он объяснил тем, что занимался хозяйственными работами и забыл его оставить, выходя на улицу", - отметили в УВД.

Задержанному 44 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу, грабеж и разбой.-0-