В Солигорске парню назначили 2 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ИДН

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске вынесли приговор 24-летнему местному жителю за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Дело рассматривалось в выездном судебном заседании, которое состоялось в Солигорском РОВД. Установлено, что нетрезвый молодой человек 23 сентября около 22.00 дома с помощью мобильного телефона разместил в социальной сети "ВКонтакте" общедоступный для просмотра комментарий, в котором оскорбил сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД.

В суде обвиняемый раскаялся, признал свою вину и исковые требования потерпевшей в полном объеме.

С учетом позиции и представленных гособвинителем доказательств суд Солигорского района вынес в отношении молодого человека обвинительный приговор. На основании ст.369 УК ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. С обвиняемого в пользу потерпевшей взыскано Br2 тыс. в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-