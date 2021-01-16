В Солигорске перед судом предстанет мужчина за сопротивление сотрудникам милиции

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Солигорского района уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в оказании сопротивления, сопряженного с насилием, сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Из материалов дела следует, что мужчина 9 августа 2020 года около 20.30 недалеко от магазина "Центральный" в Солигорске, не желая быть задержанным за административное правонарушение и доставленным в РОВД для установления личности и иных обстоятельств, категорически отказался проследовать с милиционерами. В их адрес он выразился нецензурной бранью. Более того, он умышленно ударил двух сотрудников ОВД в голову.

При направлении в суд уголовного дела прокурор оставил без изменения примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В прокуратуре напомнили, что за сопряженное с насилием сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 5 лет.-0-