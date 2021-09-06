6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске погиб годовалый ребенок, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Вечером 4 сентября годовалая малышка осталась вместе с трехлетним братом дома. Мальчик был увлечен мобильным телефоном, а мать около 18.00 ушла в магазин, а также провожать сожителя. Вернувшись через полчаса, она обнаружила тело дочери без признаков жизни. Ребенок находился в углу между страховочной сеткой и краем кроватки", - рассказали в СК.

В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено экспертам УГКСЭ по Минской области. "По факту гибели ребенка Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении", - добавили в ведомстве.

Следователи в очередной раз обращают внимание родителей на недопустимость оставления маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени.-0-