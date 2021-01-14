В Солигорске пожилой мужчина угрожал жене ножницами - возбуждено уголовное дело

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске пенсионер угрожал жене ножницами - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Мужчина целый день дома распивал спиртные напитки, а ближе к вечеру стал выяснять отношения с 71-летней супругой. После того как он стал замахиваться ножницами и угрожать жене расправой, пожилой женщине пришлось убежать и вызвать милицию. Оперативно прибывшие правоохранители изолировали семейного дебошира, а от пенсионерки приняли заявление.

"При проведении проверки установлено, что потерпевшая воспринимала угрозу жизни как реальную и у нее были реальные основания бояться осуществления угроз. Обстоятельства происшествия, указанные потерпевшей, подтвердились. 11 января 2020 года в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) УК. Наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок", - пояснили в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.-0-