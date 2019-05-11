В Солигорске при пожаре спасли девочку-подростка

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли при пожаре в Солигорске несовершеннолетнюю девочку. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о возгорании в квартире на проспекте Мира в Солигорске поступило спасателям 11 мая в 13.09. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что из окна квартиры на девятом этаже идет дым, а на балконе находится девочка.
Пожарные с помощью маски для спасаемого вывели девочку из задымленной квартиры по лестничному маршу. Дверь в квартиру была незаперта. Школьница 2007 года рождения на момент возникновения пожара спала, проснулась, почувствовала запах дыма и вышла на балкон, закрыв за собой дверь, сообщила спасателям о пожаре. Взрослых дома не было.
Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов не проводилась.
В результате возгорания на кухне повреждена мебель, закопчены потолок и имущество. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского областного управления МЧС
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