В Солигорске при пожаре в многоэтажке спасен мужчина

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоквартирном доме в Солигорске работники МЧС спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре в квартире на ул. Набережной поступила спасателям 20 марта в 18.37. Подразделения МЧС, которые прибыли на место происшествия, наблюдали дым из окна на шестом этаже. "Дверь в квартире была заперта, на стук никто не отвечал. Были вынуждены ее взломать. В составе звена я и мои коллеги, пожарные Николай Козлов и Алексей Лютый, прошли в квартиру. Наблюдалось плотное задымление. В одной из комнат мы обнаружили и вынесли на лестничную клетку мужчину, попытались привести его в чувства", - рассказал начальник караула ПАСЧ №1 Солигорского ГРОЧС Илья Пархимович.

Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры 1970 года рождения. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчина госпитализирован в больницу.

В результате пожара в помещении повреждено напольное покрытие. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-