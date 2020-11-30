30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске разрисовали подъезд циничными рисунками, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Жильцы дома по ул.Октябрьской сообщили в Солигорский РОВД о повреждении окраски лифта и почтовых ящиков. Сотрудники милиции выяснили, что к повреждению причастны несовершеннолетние, и установили их личности.

"13-летний подросток находился дома, когда к нему в гости пришли двое знакомых, с которыми они вместе занимаются в спортивной секции. В шкафу в личных вещах ребята нашли купленный ранее баллончик с краской, которую приобрел родитель одного из мальчиков для хозяйственных нужд. Выйдя из квартиры, подросток на почтовых ящиках сделал краской надпись и полосу, а второй товарищ на стене нарисовал циничный рисунок. Замечания третьего приятеля о том, что так поступать нельзя, подростки игнорировали", - рассказали в ведомстве.

Обоим фигурантам по 13 лет, административную ответственность за свои действия они не понесут. Комиссия по делам несовершеннолетних решит, какие меры воздействия принять к детям и их родителям.-0-