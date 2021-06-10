В Солигорске во дворе ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под машину

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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске во дворе ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел 9 июня около 19.00 на улице Козлова в райцентре. 32-летний водитель автомобиля "Фольксваген Шаран", местный житель, двигаясь во дворе возле дома №11, наехал на выбежавшего из-за кустарников семилетнего ребенка. В результате несовершеннолетний травмирован.
"Уважаемые водители, будьте внимательны при движении по дворовой территории, скорость выбирайте в зависимости от дорожной обстановки и окружающих условий", - отметили в УВД.-0-