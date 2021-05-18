В Солигорске возбуждены 2 уголовных дела за хищение денег с утерянных карт

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске за сутки возбуждены 2 уголовных дела за хищение денег с утерянных карт. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

44-летний солигорчанин со своей 46-летней подругой у входа в продуктовый магазин нашли чужую банковскую карту. Они сразу проверили ее платежеспособность, вернувшись в магазин, а затем стали совершать покупки в различных торговых объектах города. После того как карточка была заблокирована, ее просто выбросили. Общая сумма покупок за чужой счет составила Br292.

65-летний пенсионер заметил, что стоявшая перед ним в очереди горожанка после работы с банкоматом уронила свою банковскую карту. Вместо того чтобы окликнуть и вернуть карту, мужчина незамедлительно отправился с подобранной картой за покупками и даже заправил личный автомобиль.

В отношении вышеуказанных граждан возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"В этом году по факту хищений с платежных банковских карт, где злоумышленник имел к ним физический доступ, возбуждено 17 уголовных дел. Во всех случаях злоумышленники изобличены", - добавили в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД.-0-