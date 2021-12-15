В Солигорске задержали двоих минчан за сбыт наркотиков

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Ленинского РУВД столицы при силовой поддержке ОМОН ГУВД в Солигорске задержали с поличным двоих минчан 24 и 19 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодые люди собирались разложить очередную партию наркотика. При себе у них было обнаружено 75 свертков общей массой около 104 г особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрон.

Как пояснили задержанные, они целенаправленно приехали в Солигорск, сняли квартиру, в которой расфасовали товар, а затем отправились его реализовывать. Успели поработать на наркомаркет около трех недель. Они признались, что сами употребляют наркотики.

Оба нигде не работают, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт поддельных денег.

Следственный комитет дал правовую оценку действиям фигурантов и возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-