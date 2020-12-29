В Солигорске задержали хулигана, повредившего два автомобиля

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По горячим следам солигорские милиционеры установили и задержали хулигана, повредившего автомобили. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"26 декабря сотрудниками Солигорского РОВД был задержан и водворен в ИВС 21-летний местный житель. Злоупотребив спиртным, молодой человек повредил автомобили "Инфинити" и "Ауди". Он наносил удары по припаркованным автомобилям ногами, отломал дворник. Причину хулиганских действий молодой человек пояснить не смог - свои действия он объяснил лишь сильной степенью алкогольного опьянения. Раскрытию преступления способствовала бдительность жителей близлежащего дома и оперативное прибытие наряда милиции", - рассказали в УВД.

Подозреваемый ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, его действия квалифицированы по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь - хулиганство, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.-0-