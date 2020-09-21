В Солигорске задержаны 22 человека во время несанкционированного мероприятия

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время несанкционированного мероприятия возле "Беларуськалия" для дачи правовой оценки в Солигорский РОВД доставлены 22 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
"21 сентября возле ОАО "Беларуськалий" прошло несанкционированное массовое мероприятие. После неоднократного предупреждения сотрудниками милиции о том, что их действия незаконны, в Солигорский РОВД доставлены 22 человека для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия. Проверяется их причастность к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября", - рассказали в УВД.-0-