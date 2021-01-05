5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске женщина попала под колеса автобуса. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

ЧП произошло 31 декабря в 7.00 на ул. Октябрьской. "На 38-летнюю солигорчанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, был совершен наезд автобусом. Женщина с тяжелыми травмами была помещена в реанимационное отделение Солигорской ЦРБ", - рассказали в УВД.

При разбирательстве водитель автобуса пояснил, что не заметил пешехода. В момент ДТП в автобусе пассажиры отсутствовали. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК. Ведется следствие.

"Госавтоинспекция напоминает, переходить дорогу необходимо чрезвычайно внимательно и только в установленных местах. На пешеходном переходе, перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности", - добавили правоохранители.-0-