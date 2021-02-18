18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе автомобиль наехал на лежащего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Вчера около 20.00 35-летний житель Солигорска, управляя автомобилем "Фольксваген Туран", двигаясь по автодороге Р23 Минск - Микашевичи со стороны Слуцка в сторону Солигорска, на 124-м км совершил наезд на лежащего на проезжей части 48-летнего мужчину, жителя деревни Пруссы Солигорского района, который от полученных травм скончался на месте аварии. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Световозвращающими элементами он обозначен не был", - рассказали в ГАИ.

В отношении водителя "Фольксвагена" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

ГАИ напоминает, что с 15 по 19 февраля на территории Минской области проводится профилактическая акция "Пешеход". В этот период сотрудники Госавтоинспекции особое внимание в работе уделяют наиболее уязвимой категории участников дорожного движения - пешеходам, в том числе и нетрезвым.

"Самыми распространенными нарушениями, по причине которых пешие участники дорожного движения оказываются под колесами транспортных средств, - это переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования, не обозначение себя световозвращающими элементами в темное время суток и нахождение в нетрезвом состоянии на дороге. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: увидев нетрезвого пешехода на дороге, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не будьте равнодушными к чужой жизни", - отметили в ГАИ.-0-