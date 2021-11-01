В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: погиб водитель

Фото МВД
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
30 октября около полуночи на дороге Погост - Солигорск в Солигорском районе водитель 1985 года рождения за рулем "БМВ" на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Всего за истекшие выходные произошло 15 учетных ДТП, в которых семеро погибли и 12 получили травмы. Установлены 152 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
377 водителей не имели права управления транспортным средством.-0-