В Солигорском районе автомобиль занесло на встречную полосу, погибла пассажирка

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе из-за плохой погоды легковой автомобиль занесло на встречную полосу, произошло столкновение с другой легковушкой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 22 января около 17.40 на 5-м км автодороги Погост-Солигорск вблизи деревни Погост.

59-летний водитель на автомобиле "Ниссан-Ноут" ехал со стороны Солигорска в направлении Погоста. Мужчина не учел погодные и метеорологические условия, допустил занос машины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Мерседес-Бенц-Атего", которым управлял 28-летний водитель.

В результате аварии 52-летняя пассажирка "Ниссана" от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Пассажир находилась на заднем сиденье справа, ремнем безопасности пристегнута не была. Водитель "Ниссана" получил телесные повреждения и был госпитализирован в Солигорскую ЦРБ.

Солигорский РОСК проводит проверку.-0-