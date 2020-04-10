10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в городском поселке Красная Слобода спасателям поступило 9 апреля в 17.18. "На территории МТФ сельскохозяйственного филиала ОАО "Солигорский райагросервис" горел молочно-доильный блок. Работники предприятия эвакуировали 500 голов крупного рогатого скота", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован и ликвидирован. В результате огнем повреждена кровля молочно-доильного блока по всей площади.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-

Фото МЧС