В Солигорском районе легковушка после заноса врезалась в забор, водитель погиб

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Красная Слобода Солигорского района 14 июня легковушка после заноса врезалась в забор, водитель погиб. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло около 3.50. За рулем ВАЗ-21063 был 28-летний мужчина. "По предварительной информации, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, допустил занос авто и врезался в забор. Водитель погиб на месте ДТП, 19-летняя пассажир с травмами доставлена в больницу", - рассказала Ольга Чемоданова. Она отметила, что мужчина не имел водительского удостоверения.-0-