6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе мужчина на электросамокате наехал на ограждение и чуть не погиб, сообщили БЕЛТА в УВД Минской области.

Тяжелыми травмами закончилось недолгое владение электросамокатом для 34-летнего жителя Солигорского района. Утром 3 сентября он наехал на ограждение и получил травму головы при падении.

"Передвигаться на средствах персональной мобильности можно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в местах, закрытых для движения транспорта, - в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках. Для того, чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу. И, конечно же, не стоит забывать, что выезжать на проезжую часть дороги ни в коем случае нельзя", - отметили в ведомстве.

В УВД напомнили, что при использовании средств персональной мобильности необходимо внимательно изучить инструкцию пользования этими средствами и соблюдать правила безопасности. "Используйте защитную экипировку - велошлем, наколенники, налокотники, старайтесь выбирать для катания ровную поверхность, соблюдайте безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, сохраняйте безопасную скорость, останавливайтесь плавно и аккуратно", - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители обратили внимание на то, что нельзя пользоваться во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами, а также управлять при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей и в местах, где много помех и препятствий. "Кроме того, вовремя заряжайте аккумулятор устройства, носите световозвращающие элементы, чтобы быть заметными, ни в коем случае не используйте средства персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии", - добавили в УВД.

"Покупая ребенку средство индивидуальной мобильности, важно понимать, что это не игрушка. Объясните детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания", - сказали в ведомстве.-0-