В Солигорском районе пропали отец с шестилетней дочерью

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский РОВД разыскивает без вести пропавших отца с шестилетней дочерью - Руслана и Ульяну Барсук. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома.

Руслан Барсук - уроженец деревни Красное Село Слуцкого района. Он и его дочь Ульяна проживали в деревне Тычины Солигорского района. "Их местонахождение не известно с 15 июля. Могут передвигаться на автомобиле "Мерседес-Бенц S320" (седан черного цвета), регистрационный знак 0900 ОАЕ, 2004 года выпуска", - рассказали в УВД.

Отцу на вид 43-45 лет, рост около 195 см, плотного телосложения, глаза голубые. Его дочери Ульяне на вид 6-7 лет, рост 124 см, среднего телосложения. Глаза у девочки голубые, волосы прямые темно-русые, завязаны в хвост либо косу, речь ясная. Оба одеты по сезону.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемых, позвонить по телефонам: (80174)-332025, (80174)-282202, (8029)-3378546, (8029)-7678546.-0-