В Солигорском районе разоблачена преступная схема в АПК - ущерб более Br267 тыс.

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе разоблачена преступная схема в сфере АПК. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Серая схема обогащения работников за счет сельхозпредприятия работала с июля по ноябрь 2020 года. Всего было украдено 544 т пшеницы, кукурузы и рапса на более чем Br267 тыс.

"Задержаны 39-летний главный агроном, его 47-летняя супруга, работающая главным бухгалтером, 49-летний предприниматель, который увозил похищенное зерно с территории. В числе подозреваемых 30-летняя завскладом и 59-летний директор крестьянско-фермерского хозяйства. Во время прошлогодней уборочной кампании подозреваемые похищали зерновые, списывая на усушку. "Свои люди" были на всех ключевых должностях, поэтому проблем с документами не возникало", - рассказали в МВД.

Зерно вывозилось со складов покупателям, которых находил знакомый главного агронома - предприниматель в сфере грузоперевозок. Договоры и накладные оформлял директор фермерского хозяйства, от имени которого похищенное зерно поставлялось покупателю, хотя фактически отгружалось со складов сельхозпредприятия. За свои услуги по легализации похищенного фермер брал определенный процент, оставшуюся сумму делили остальные члены преступной группы.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.-0-